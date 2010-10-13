Суд вимагає змінити правила служби геїв в армії США

Федеральний суд США зажадав від уряду країни не звільняти з армії геїв, які відкрито заявили про свою орієнтацію, повідомляє Бі-бі-сі.

Згідно з правилами, що діють впродовж останніх 17 років, геї мають право служити в армії, якщо вони не афішують свою орієнтацію.

Уряд Обами раніше обіцяв переглянути правила служби гомосексуалістів, проте заявив, що для цього потрібний час.

21 вересня Сенат США відхилив пропозиції переглянути нинішній підхід до служби в армії гомосексуалістів, відомий як "Не питай і не кажи".