У понеділок нардепів знову попросять «зайнятися ділом, а не язиком»

18 жовтня відбудеться Всеукраїнська акція проти ухвалення законопроекту «Про мови в Україні». У цей день на погоджувальній раді у парламенті знову вирішуватиметься доля законопроекту «Про мови в Україні».

Як повідомили УНІАН в оргкомітеті акції, мітингувальники зберуться у Києві біля Комітетів Верховної Ради України о 10.30 та в усіх обласних центрах – біля облдержадміністрацій о 13.00.

«Займіться ділом, а не язиком!» – із таким гаслом звернуться громадяни до влади, закликаючи її "зайнятися нагальними проблемами, які однаково хвилюють українців як Заходу, так і Сходу, а не провокаційними законопроектами, що спричиняють поляризацію суспільства".

Як зазначають організатори акції, 4 жовтня завдяки пікетуванню першого засідання погоджувальної ради законопроект «Про мови в Україні» до порядку денного не внесли. "Проте з реєстрації він не знятий, себто цей проект будь-якої миті можуть винести на голосування", - повідомляють вони.

Проект закону «Про мови в Україні», зареєстрований у Верховній Раді керівниками фракцій Партії регіонів, Компартії та Блоку Литвина, юридично запроваджує «російсько-українську двомовність».

Організатори акції: Громадська кампанія «Новий Громадянин», Рух добровольців «Простір свободи», Громадянський рух «Відсіч».

