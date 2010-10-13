Україна опустилася у рейтингу гендерної рівності

Україна опустилася на дві сходинки і зайняла 63 місце у рейтингу рівноправ’я жінок та чоловіків Global Gender Gap 2010. Перші рядки в рейтингу традиційно займають країни північної Європи, що відрізняються соціально орієнтованою економікою.

Аналітики Світового економічного форуму (СЕФ) опублікували рейтинг рівноправ’я статі у 134 країнах.

Експерти порівняли можливості, якими володіють чоловіки і жінки, за чотирма основними показниками: участь в економічному житті і просування по службі, доступ до освіти, представленість у політиці, стан здоров`я.

Рейтинг, який щорічно публікується з 2005 року, вдруге поспіль очолила Ісландія. Норвегія і Фінляндія розмістилися на другій і третій сходинках, помінявшись місцями в порівнянні з минулим роком. У першу десятку ввійшли також Швеція, Нова Зеландія, Ірландія, Данія, Лесото, Філіппіни і Швейцарія.

Росія піднялася в опублікованому рейтингу одразу на 6 позицій і посіла 45-е місце.

З членів СНД єдиними країнами, що опинилися вище Росії в рейтингу, стали Молдова - 34-е місце, і Казахстан - 41-е місце. Киргизія зайняла 51-е місце, Україна - 63-е (у 2009 році - посіла 61 місце), Вірменія - 84-е, Таджикистан - 89-е, Азербайджан - 100-е.

Білорусь і Узбекистан не потрапили до огляду через відсутність доступу до останніх даних. Серед країн колишнього Радянського Союзу, що не входять до СНД, Латвія розташувалася на 18-му місці, Литва - на 35-му, Естонія - на 47-му, Грузія - на 88-му.

Франція втратила одразу 28 позицій, опустившись на 46 місце в результаті того, що кількість жінок в уряді країни зменшилася за останній рік.

Індекс Сполучених Штатів навпаки, виріс на 12 рядків до 20-го місця, що відбулося вперше з того моменту, як публікується рейтинг. Експерти пов`язують це із зростанням жінок у нинішній президентській адміністрації і скороченням розриву в заробітній платі між чоловіками і жінками.

ТСН