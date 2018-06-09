Резолюція ПАРЄ: суворий вирок чи корисний урок для влади?

5 жовтня Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) ухвалила резолюцію про стан демократії в Україні та роботу її демократичних установ - “Функціонування демократичних інституцій в Україні”. Цією ухвалою ПАРЄ позитивно відзначила пожвавлення законодавчої діяльності в Україні і створення нової правлячої коаліції, що посприяло політичній стабільності. Водночас ПАРЄ висловила стурбованість монополізацією влади, манерою проведення реформ, скаргами щодо утисків основних демократичних прав та свобод, наростанням тиску на ЗМІ, втручанням СБУ в політичні справи в Україні. Крім того, ПАРЄ наголосила на необхідності реформувати судову систему, прокуратуру та СБУ, ініціювати всеосяжний процес конституційної реформи, забезпечити проведення чесних місцевих виборів. За документ проголосувало 102 депутати із 109 присутніх.

Одна резолюція – різні тлумачення

Резолюція ПАРЄ стала символічним підсумком піврічного перебування при владі нового керівництва України. Багато хто з експертів назвав ухвалу однією з найжорсткіших у частині аналізу функціонування демократичних інституцій України. Втім, можновладці тлумачать цей документ як такий, що несе рекомендації, які влада готова взяти до виконання. Аргументуючи своє розуміння європейської ухвали як досить жорсткої, частина експертів, політиків, опозиційних лідерів вказують на те, що фактично в кожному абзаці, кожному пункті резолюція містить вислови: «ми стурбовані», «ми висловлюємо своє занепокоєння», «ми пропонуємо».

Враховуючи особливості дипломатичних норм висловлювання у подібних документах, можна сказати, що резолюція все ж містить осуд, а подекуди й відходить від цих норм. Представники ж влади не бачить у резолюції категоричних суджень і твердять, що готові взяти на себе виконання зобов’язань, передбачених документом. Втім, є ще одна оцінка резолюції, яка іде від більшості європейських спостерігачів та авторів документу, котрі вважають, що ухвала навіть зам’яка, і наголошують на системних порушеннях прав людини і її свобод на мирні зібрання, на проблеми зі станом свободи слова, перебільшення

ролі СБУ в Україні.

Період авансів минає, настає момент істини

Експерти не виключають, що такий жорсткий варіант резолюції був вигідний для певного кола політиків і насамперед оточення Януковича, щоб «відрізати Україні західний вектор». Серед зацікавлених груп в згортанні західного вектора називають керівництво Адміністрації президента, посадовців СБУ та певних міністерств, які мають інтерес у розвитку російського вектора. Адже створення іміджу України як країни із систематичними порушеннями прав і свобод неодмінно віддалятиме її від європейської перспективи.

Водночас аналітики відкидають можливість впливу чи то представників влади, чи то опозиції в Страсбурзі на остаточний варіант документа. І хоч регіонали сподівалися, що у Резолюції буде позитивно враховано рішення Конституційного Суду про відміну політичної реформи 2004 року, що призвела до політичної нестабільності (представники влади намагалася внести поправки в текст резолюції, використовуючи зв’язки з російською делегацією), проте ці та інші проблемні моменти ПАРЄ висвітлила дотримуючись процедури.

І все ж жорсткість документа можна розглядати не як суворий вирок, а як корисний урок для владної верхівки України. Адже така оцінка її діяльності означає, що всі проблеми, які озвучуються громадськістю, опозицією та ігноруються владою в Україні, у Європі помічені. А це, в свою чергу, забезпечить подальший міжнародний моніторинг процесів і тенденцій, які мають місце в Україні.

Щодо відносин Україна-ЄС, експерти прогнозують, що під час переговорів про асоціацію України з ЄС знову постане питання політичного аспекту угоди. Якщо за часів екс-президента Ющенка політичні моменти угоди були більш-менш узгоджені і обговорювалась лише економічна складова, то зараз політична площина знову стане актуальною і Янукович почує про це на саміті Україна-ЄС.

Загалом експерти вважають, що той період, коли влада користала з виданих їй авансів, як початківців в управлінні державою, й ігнорувала критику, яка звучала як в середині країни, так і з боку міжнародних структур, минає. Настає момент, з якого розпочинається реальна оцінка того, що відбувається в країні. І чим далі, тим більше лунатиме критичних і конструктивних заяв. Період критики розпочався ще з візиту Януковича до Німеччини, де одним із ключових зауважень пані Меркель була заувага до проблеми свободи слова в Україні.

Підпала під цензуру і сама ухвала ПАРЄ

До речі, характерним прикладом проблем зі свободою слова в ЗМІ став сам сюжет про засідання й Резолюцію ПАРЄ. Громадська організація «Телекритика», яка здійснює моніторинг висвітлення подій, звертає увагу на те, що із сюжету «Інтера» (власником якого є пан Валерій Хорошковський, керівник СБУ) про засідання ПАРЄ зникла фраза про стурбованість діями СБУ та прокуратури. У вечірньому випуску програми новин був поданий так званий «опрацьований» варіант засідання, де між іншим згадується, що «…українському уряду і Верховній Раді потрібно ухвалити ще багато законів». А от уже на самому сайті каналу, де було подано розширену версію, йдеться про те, що це стосується зокрема реформування СБУ та прокуратури.

Нинішня влада, користуючись своїм впливом на ЗМІ, намагається поліпшити свій імідж в очах громадян. Але це не справляє вплив на громадську думку всередині країни. Свідченням цього є те, що рейтинг Партії регіонів серед населення поступово падає, ще стрімкіше змінюється ставлення до української влади в міжнародної аудиторії.

Фонд "Демократичні ініціативи"