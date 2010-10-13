14 жовтня - 11-00 - Круглий стіл на тему: «Реалії української юстиції». Організатор - Інститут Горшеніна. Ведучий - Володимир Застава, експерт Інституту Горшеніна. Питання: Умови утримання в слідчих ізоляторах і місцях позбавлення волі - аналіз відповідності міжнародним стандартам; Захист основних прав і свобод людини в Україні. Аналіз ситуації; Практика порушення справ «по факту» як метод політичного і економічного тиску. Російський приклад і українська перспектива. Учасники: Едуард Багиров, керівник Міжнародної правозахисної організації «Міжнародна Ліга захисту прав громадян»; Сергій Соболєв, народний депутат України, БЮТ; Оксана Романюк, представник Міжнародної організації «Репортери без кордонів» і ін. (Інститут Горшеніна, вул. Чапаєва 4, 3-й поверх, офіс 14). Потрібна акредитація. Телефон: (044) 230 49 63.