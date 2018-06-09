Життя крізь винахідницьку діяльність

Останні роки актуальною темою для провідних політиків України є тема розвитку економіки через впровадження у промисловість інноваційних технологій. Безумовно, що інтелектуальна власність є «двигуном» економічного росту держави, тому нам потрібно нарешті розпочати реалізувати свій інноваційний потенціал. Сучасна Україна має потужний ресурс знань, технологій, винаходів та інноваційних ідей. На жаль, цей ресурс не використовується у повній мірі.

Нещодавно в Україні відзначалося свято винахідника і раціоналізатора. У рамках заходів, організаторами яких виступили Державний департамент інтелектуальної власності МОНУ та Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут”, було урочисто вручено грамоти переможцям щорічного Всеукраїнського конкурсу «Винахід – 2009». Серед нагороджених був неодноразовий переможець вищезазначеного конкурсу вчений-винахідник Юрій Марцінишин.

За результатами своєї винахідницької діяльності Юрій Марцінишин удостоєний багатьох відзнак, зокрема нагороджений Золотою медаллю на Міжнародній виставці інновацій та нових технологій у Бухаресті (2008 р.), орденом Шевальє Інституту Ради Європи зі сприяння розвитку винахідництва (Брюссель, 2008 р.), Золотою медаллю IV та V Міжнародного салону винаходів та нових технологій «Новий час» за розробку способу інтенсифікації спалювання газоподібного палива (2008 р.), орденом Почесного офіцера Інституту Ради Європи зі сприяння розвитку винахідництва (Брюссель, 2009 р.) за розробку технології виготовлення питної води «ВІТАЮ». Державний департамент інтелектуальної власності неодноразово нагороджував пана Марцінишина грамотами та присвоїв йому звання «Творець».

На сьогодні винахідник, діяльність якого спрямована на фундаментальні дослідження квантових переходів систем, їх емерджентних станів і каналів інформаційного міжсистемного зв’язку, винахідник, який просто живе своїми винаходами та ідеями, відомий своєю насправді інноваційною технологією під назвою «Трубка Марцінишина».

Свій винахід Юрій Данилович охоче демонструє та розповідає з чого все розпочиналось.

- Отже, інновація «Трубки Марцінишина» полягає, насамперед, у покращенні якості життя?

- Саме так. Протягом 15 років, я вивчав характеристики питної води і її вплив на організм людей, ще будучи одним із засновників інституту інформаційної медицини, працюючи в Українській академії інтегративної медицини та Інституті екології людини спільно з командою інженерів та лікарів створив обладнання, завдяки якому можна дослідити «інформаційне (тонке) тіло людини», яке є фундаментом фізичного тіла. Це дає можливість знайти ключ до покращення якості життя, усунення захворювань на клітинному рівні. Сьогодні мною розроблено пристрій, за допомогою якого можна повернути воді первинну реліктову живу силу. Це «Трубка Марцінишина».

Вода, яка пройшла через «Трубку Марцінишина», має зменшений на 20% рівень дейтерію і за своїми характеристиками близька до рідин, які знаходяться всередині живих організмів. Наша вода довго не втрачає своїх «надзвичайних» властивостей, вона не піддається окисленню, а в закритій пляшці без консервантів може зберігатися роками.

Під час споживання людиною легкої (по дейтерію) води та їжі знижується концентрація дейтерію у внутрішньоклітинній воді, знімається «дейтерієвий бар`єр», що позитивно впливає на транспортування іонів в клітину. При цьому відновлюються обмінні процеси, температурний режим роботи клітин, що в свою чергу пригнічує розвиток онкогенезу. Враховуючи, що зниження концентрації дейтерію в організмі, має потужну радіопротекторну дію, застосування легкої води буде корисним для людей, життя і діяльність яких пов’язана з підвищеним іонізуючим випромінюванням.

«Трубка Марцінишина» - нелокальний просторово-хвильовий осцилятор, який створює в собі та навколо себе поле високої позитивної енергії. Так само як у природі вода вирує крізь каміння і скелі, у пристрої «Трубка Марцінишина» потік води проходить через правосторонню спіралевидну конусну лійку. Закручуючись, вода структурується. «Трубка Марцінишина» виготовлена із спеціальної структурованої нержавіючої сталі.

- Завдяки Вашому винаходу будь-яка вода може структурно змінитися, а відтак бути лікуючою для організму людини?

- Безумовно, питна вода, проходячи через «Трубку Марцінишина», потрапляє у поле концентрації енергії і отримує особливі цілющі властивості. Вона діє дуже «мудро»: віддає організму потенційну енергію, внаслідок чого міняється Eh потенціал внутрішньоклітинної рідини і зростає імунітет організму, а цей вже сам відправляє її туди, куди вважає необхідним. Наприклад, важко шлунку справитись із нездоровою їжею. Енергія, яку несе вода, піде саме туди. Коли важко працювати легеням через забруднене повітря, або інші причини, вони одержать через воду стільки життєвої енергії, скільки потрібно для даного органу. Ця енергія буде мати стимулюючу, чи седативну дію, тобто ту дію, яка саме необхідна. Людина, її орган чи системи організму можуть знаходитись в нормальному, збудженому чи депресивному стані. Збуджений і депресивний - це не нормальні стани і відповідно потрібно на них впливати седативно, щоб привести їх у норму.

Вода зупиняє активність онкогенних клітин, успішно бореться з вірусами герпесу і грипу, нормалізує апетит і обмін речовин, збільшує загальну енергетику організму і відновляє функціональні властивості органів і систем, відновляє потенціал тонкого тіла, психофізіологічного стану (подавлює депресію і наслідки стресів), нормалізує калієво-натрієвий обмін, відрегульовує часові ритми живих систем ( наприклад,жіночий цикл), покращує пам`ять і відчуття часу, нормалізує сон, позитивно впливає на якісь крові, понижує її в’язкість, нормалізує тиск, вміст цукру та холестерину в крові.

- І це все завдяки воді? Неймовірно…

- Але факт! Вода — це основний мінерал, який визначає можливість існування всього живого на Землі і людини зокрема. Вода на нашій планеті займає виключне місце та відіграє особливу роль у житті. Вода володіє багатьма аномальними властивостями, які не пояснюються наукою. Наприклад, усі речовини при замерзанні стискаються. В твердому вигляді вода (крига) має меншу густину (крига плаває у воді), ніж у рідкому (більшість речовин — навпаки). При нагріванні вода потребує в десять разів більше енергії, ніж залізо. Вода розчиняє все, і жодна хімічна реакція не проходить без її участі. Вода є всюди.

Якщо обезводити бензин, то машина не поїде. А якщо здавити граніт, з нього витече вода, що становить 10 % від його загальної маси, яка ідентична лімфі, так як хімічний склад крові ідентичний хімічному складу морської води. Як підкреслював академік Вернадський, немає такої хімічної сполуки, яка могла б зрівнятися з нею за впливом на хід основних, найпотужніших геологічних процесів. Щоб зрозуміти воду, потрібно зрозуміти філософію води. Вода — це жива істота (субстанція). Вона володіє п’ятьма органами чуття, як і людина: слух, зір, нюх, смак, дотик. Вода живе за кооперативними принципами. Що знає одна молекула, те знають інші. Вода є середовищем і системою, через яку відбувається керування всією природою, в тому числі екосистемою і рослинами, як складовою її частиною. Тобто вода — це і керуюча система, і біологічне, і інформаційне середовище.

Вода, яка пройшла крізь «Трубку Марцінишина» здатна очистити організм на тонкому рівні від інформації залишеної ГМО і техногенного електромагнітного випромінювання, забрати всі захворювання, наповнити людину Вічним Світлом, життєвою енергією, душевним спокоєм, повернути молодість, подовжити життя. Така питна вода несе в собі відблиск Світла Вічного (Премудрості). Саме Премудрість визначає хімічні й фізичні властивості води і піднімає її на такий квантовий рівень, що дає воді можливість виступити одночасно донором, акцептором і коректором людського організму і піднести її на вищий духовний стан. А ще вода по Марцінишину не має протипоказань і побічних дій.

- Виявляється щоб бути здоровою людиною, а відтак нацією, необхідно лише встановити в оселях Ваш винахід?

- Я би висловився так, що мій винахід це та фундаментальна основа, на якій може зростати сильне, здорове, а відтак щасливе покоління. За даними Всесвітньої Організації Здоров’я більше 80 % захворювань, на які хворіє населення, — наслідок вживання неякісної питної води. Щорічно через це хворіє 500 млн людей, а помирає 25 млн, 5 млн з яких діти. Також варто зауважити, що стрімко скорочується тривалість життя людини. За останні три десятиліття — на 7 років. Якщо ці темпи не загальмувати, то прогнози залишаться невтішними. Сьогодні вчені дійшли висновку, що людині необхідна не просто питна вода, а вода з такими самими характеристиками, що й внутрішньоклітинна вода нашого організму. Високоякісну питну воду не можна замінити іншими напоями. Питна вода – це набір молекул, що в рідкому стані утворюють сіткову структуру з молекул Н2О, яку ще називають кластерною структурою. Саме кластерна структура молекул визначає основні хімічні й фізичні властивості води. Проте вода, що проходить через насоси, фільтри, електромагнітні поля, під впливом високого тиску в трубопроводах піддається змінам, кластери молекулярної структури спотворюються. Структура такої води сильно відрізняється від природної. Отже, кожен має зробити висновок самостійно.



Зробити висновок самостійно, як виявляється, дуже легко, кожна людина прагне бути здоровою, а ще в Україні є достатньо ефективних інновацій, що спроможні забезпечити лікування, профілактику та здоров’я кожному громадянину.

Лариса Севостьянова

