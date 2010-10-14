Янукович про платні послуги в вузах: це рішення попереднього уряду

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що рішення, які були ухвалені Міністерством освіти, щодо надання платних послуг у вишах не враховували інтереси молоді.

Про це він заявив в інтерв’ю 5-му каналу.

“Я вважаю, що ті рішення про надання платних послуг не врахували дуже багато інтересів молоді. Це і життя молодих людей, і функціонування вузів”, – сказав Президент.

При цьому він зауважив, що такі рішення ухвалювало Міносвіти, у складі якого є чимало підрозділів та інструментів.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, він обговорював це питання з прем’єром Миколою АЗАРОВИМ. Останній заявив, що “це рішення не уряду АЗАРОВА, а попереднього”.

Крім того, Президент вважає, що подібні новації треба було розглядати і ухвалювати до початку навчального року, а не під час навчання, що й викликало невдоволення студентів.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 27 серпня ухвалив постанову № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності».

11 жовтня Президент Віктор ЯНУКОВИЧ виступив проти запровадження нових платних послуг для студентів і вимагав від прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА переглянути відповідну урядову постанову.

12 жовтня уряд змінив постанову про перелік платних послуг для студентів, вилучивши частину згаданих положень.