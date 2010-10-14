Вибори до Верховної Ради мають відбутися наступного року

Голова Центру політико-правових реформ Ігор КОЛІУШКО вважає, що якщо повертатися до Конституції 1996 року, то вибори до Верховної Ради мають відбутися у 2011 році.

Про це він заявив сьогодні під час прес-конференції в УНІАН.

За словами І.КОЛІУШКА, «якщо ми повернулися до Конституції 1996 року, то тоді парламентські вибори мають відбутися вже у 2011 році».

При цьому він нагадав, що представники нинішньої влади стверджують, що органи влади мають здійснювати свої повноваження за редакцією Конституції 1996 року, а строк їхніх повноважень визначено Конституцією 2004 року. “Як воно так виходить, я не розумію. Може, я чогось не розумію, але мені здається, що треба бути логічними. Якщо діє Конституція 1996 року, то і в частині повноважень, і в частині строків повноважень. І навпаки, якщо ми вважаємо, що ми не хочемо змінювати діючим органам режим їхньої роботи, то тоді вони мають допрацювати термін своїх повноважень з тими повноваженнями, які вони мали”, - сказав І.КОЛІУШКО.