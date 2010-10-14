Всеукраїнська акція проти ухвалення законопроекту «Про мови в Україні»

18 жовтня - 10-30 - У Києві біля Комітетів Верховної Ради України відбудеться Всеукраїнська акція проти ухвалення законопроекту «Про мови в Україні». Організатори акції: Громадська кампанія «Новий Громадянин», Рух добровольців «Простір свободи», Громадянський рух «Відсіч». Телефони: (093) 574-69-92, (066) 136-59-84, (067) 656-17-14.

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