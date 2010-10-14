У Львові заарештували юриста-правозахисника

Сьогодні вранці був арештований організатор акції протесту, яка пройшла 12 жовтня під обласною прокуратурою у Львові, юрист, правозахисник Олексій ВЄРЕНЦОВ.

Про це «Гал-інфо» розповів голова профспілки працівників освіти Львівщини Андрій СОКОЛОВ.

«Вранці до Олексія ВЄРЕНЦОВА приїхала міліція нібито вручити йому повістку, але його арештували і доправили у Галицький суд», – розповів А.СОКОЛОВ.

За його словами, пікети під обласною прокуратурою на знак протесту щодо її бездіяльності у кримінальних та інших справах, які стосуються прав громадян, уже тривають кілька днів. Резонансу набуло пікетування 12 жовтня, коли під стінами прокуратури «хоронили» правоохоронну систему. «Позавчора акція мала цікавий характер – була труна, куди вкидали скарги громадян. Таким чином учасники хотіли сказати, що подати скаргу в прокуратуру – це все одно, що похоронити цю справу», – додав А.СОКОЛОВ.

Поруч з О.ВЄРЕНЦОВИМ участь у пікеті взяли й інші юристи, адвокати, правозахисники. А.СОКОЛОВ не знає, яка подальша доля О.ВЄРЕНЦОВА. «Можливо, це буде арешт чи адмінштраф. Очевидно, що правоохоронці знайдуть якусь формальну зачіпку», – зазначив він.

В той же час у міліції зазначили, що О.ВЄРЕНЦОВА затримано за злісну непокору законному розпорядженню працівника міліції.



Як повідомив у коментарі ЗІКу начальник ВЗГ ГУ МВСУ у Львівській області Денис ХАРЧУК, разом із О.ВЄРЕНЦОВИМ затриманий ще один чоловік, прізвище якого міліціянт не уточнив.

«Порушено справу за ст. 185 КпАП. На них складено адміністративний протокол. Зараз чекаємо рішення суду», – розповів Д.ХАРЧУК.



«Вони затримані за злісну непокору законному розпорядженню працівника міліції. Їх затримали, коли вони пікетували прокуратуру. У них не було дозволу на проведення цього заходу. Працівники міліції звернулися до них із вимогою розійтися. У відповідь були не зовсім адекватні дії. Прийшлося затримати двох чоловік», – пояснив речник обласної міліції.



За словами Д.ХАРЧУКА, справу розглядає Галицький районний суд Львова.

Довідка УНІАН. Олексій ВЄРЕНЦОВ - голова громадської організації "Вартові закону". Здійснює постійну діяльність у сфері захисту прав громадян. Є одним із членів оперативної групи із протидії корупції в управлінні СБУ у Львівській області.