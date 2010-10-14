У Києві затримали трьох мітингувальників

Сьогодні вранці за відмову виконувати рішення Окружного адміністративного суду міста Києва щодо проведення масових акцій правоохоронці затримали трьох представників політичної сили лівого спрямування.

Як повідомили УНІАН у ВЗГ ГУМВС України в м. Києві, цих осіб було доставлено з Майдану Незалежності до ТВМ №4 Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві для дачі пояснень.

У повідомленні зазначається, щор рішенням суду встановлено обмеження на мирні зібрання та пікетування 14 жовтня 2010 року на Майдані Незалежності, Європейській площі та вулиці Хрещатик у Києві.

Потрапивши до міліції, двоє з доставлених (чоловіки віком 62 та 51 рік) одразу поскаржилися на погане самопочуття. Їм негайно було викликано карету швидкої медичної допомоги. Лікарям обидва поскаржилися на болі в області серця і були госпіталізовані до однієї з лікарень столиці для обстеження. У зв’язку з повідомленням про різке погіршення самопочуття адміністративні матеріали відносно цих осіб не складалися.

Третій доставлений, 28-річний житель Київської області, після профілактичної бесіди та усного попередження про недопустимість порушення чинного законодавства, був відпущений.

Опинившись у лікарні, 51-річний громадянин заявив, що його під час затримання побили працівники міліції. Цю заяву передано лікарями до Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві та зареєстровано згідно з чинним законодавством.

Проводиться попередня перевірка.

Громадянина, який вирішив у такий спосіб уникнути адміністративного покарання за вчинене правопорушення, буде притягнуто до відповідальності після одужання, йдеться у повідомленні.