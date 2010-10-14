Заключна конференція українських євроклубів

В Українському Домі у Києві 16 жовтня відбудеться Фінальна Конференція для українських євроклубів та проєвропейських організацій, що присвячена заключній фазі проекту «Підтримка мережі євроклубів в Україні». Під час проекту українські євроклуби отримали реальну можливість поділися досвідом, об’єднатися навколо нових творчих ідей заради подальшого розвитку євроклубівського руху.

Дата: субота, 16 жовтня

Час: 10.00-18.00

Місце: Український Дім, вул. Хрещатик, 2, м. Київ



Проект "Підтримка мережі Євроклубів України" спрямовано на поліпшення організації та підтримку комунікації між вітчизняними євроклубами, надання методологічної та організаційної підтримки вже існуючим та новоствореним євроклубам для ефективного здійснення їхньої діяльності.

У межах цьогорічного проекту радіостанція «Наше Радіо» та Представництво Європейського Союзу в Україні організували для євроклубів низку заходів, зокрема, установчий семінар проекту, регіональні тренінги та Фінальну Конференцію.

Підсумковий захід – конференція – об`єднає найбільш інноваційні проекти та ідеї євроклубів щодо діяльності у своїх громадах, ефективної співпраці із ЗМІ та органами влади і представить їх широкому загалу.

Конференція передбачає запрошення в якості учасників заходів учнів/студентів та вчителів-кураторів шкільних євроклубів. Кожен учасник представить на оцінку фахівців власний локальний проект, розроблений за підтримки експертів та медіа-консультантів.

З боку Представництва ЄС в Україні конференцію відвідають Жозе Мануел Пінту Тейшейра, посол ЕС в Україні. Спеціальний запрошений гість – Ольга Герасим’юк, член парламентського Комітету з євроінтеграції.

Експертами на заході, зокрема, будуть: Оксана Дайко, Начальник відділу європейської інтеграції Міністерства освіти і науки України; Тетяна Печончик, координатор спецпроектів інформаційного агентства УНІАН, керівник PR-відділу медіа-холдингу «Главред-Медіа»; Сергій Щербак, експерт з екологічних питань ПРООН в Україні; Юрій Лобурець, директор з розвитку бізнесу радіостанції «Наше Радіо»; Володимир Брущенко, Голова Правління «Євроклубу «Право і Захист».

За додатковою інформацією можна також звертатись до Ольги Максименко, координатора з питань преси та інформації в Представництві Європейського Союзу в Україні: delegation-ukraine-press@ec.europa.eu.

