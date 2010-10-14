Львівському правозахиснику дали три доби буцегарні

Галицький районний суд міста Львова на своєму сьогоднішньому засіданні призначив три доби адміністративного арешту юристу, правозахиснику, голові громадської організації "Вартові закону" Олексію ВЄРЕНЦОВУ, який напередодні організував акцію протесту під обласною прокуратурою.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила програмний директор Центру "Наше право" Оксана ВАЩУК, яка була присутня на судовому засіданні.

"Найбільше здивувало цілком тенденційне ставлення судді до громадських активістів. Мабуть, міра покарання є зовсім не співмірною із правом будь-кого проводити мирні зібрання", - сказала О.ВАЩУК.



За її словами, під час розгляду справи були "очевидні порушення прав ВЄРЕНЦОВА": клопотання про залучення адвоката відхилено, про виклик свідків - також, аудіозапис засідання не вівся, постанова винесена тільки на підставі рапортів працівників міліції та ДАІ без розгляду будь-яких інших доказів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці був арештований організатор акції протесту, яка пройшла 12 жовтня під обласною прокуратурою у Львові, О.ВЄРЕНЦОВ. Напередодні учасники акції під прокуратурою «хоронили» правоохоронну систему: вкидали скарги громадян до труни і таким чином хотіли сказати, що подати скаргу в прокуратуру – це "все одно, що похоронити цю справу". В той же час у міліції зазначили, що О.ВЄРЕНЦОВА затримано за злісну непокору законному розпорядженню працівника міліції.

Довідка УНІАН. Олексій ВЄРЕНЦОВ - голова громадської організації "Вартові закону". Здійснює постійну діяльність у сфері захисту прав громадян. Є одним із членів оперативної групи із протидії корупції в управлінні СБУ у Львівській області.