Напад на журналіста в Одесі

В Одесі двоє зловмисників скоїли напад на відомого журналіста Сергія БРАТЧУКА, внаслідок чого потерпілий дістав серйозні тілесні ушкодження.

«Злочинці чекали мене близько 22.00 неподалік дома, де я проживаю і куди повертався після зустрічей з виборцями - балотуюся за 31-м мажоритарним виборчим округом у депутати Одеської міськради від партії «Солідарність». Несподівано підійшли ззаду, завдали кілька ударів невідомим гострим предметом в області колін, після чого зникли в темряві», - розповів С.БРАТЧУК в бесіді з кореспондентом УНІАН.

Після госпіталізації медики зафіксували множинні розриви сухожиль і м`яких тканин ніг і серйозну крововтрату – довелося накласти 16 швів. «Лікарі кажуть, що поранення було завдано достатньо професійно, - сказав журналіст, - якби відразу не був доставлений до травмпункту, міг втратити ногу».

За словами С.БРАТЧУКА, «ніяких цінних речей злочинці не викрали. Впевнений, що напад пов`язаний з моєю участю в передвиборчій кампанії. Оскільки публічно виступаю на підтримку кандидата в мери Едуарда ГУРВІЦА. Можливо також, що таким чином злочинці постаралися вибити мене з дистанції як одного з претендентів на перемогу у 31-му мажоритарному виборчому окрузі».

Зараз стан здоров`я журналіста медики оцінюють як задовільний. У міліції злочинний напад поки що не коментують – з`ясовуються обставини кримінальної події.

З різким засудженням факту хуліганського нападу на журналіста виступила облогорганізація Української народної партії (УНП).

«Ми обурені такими методами політичної боротьби. В Одесі стає небезпечно виходити на вулиці тим, хто підтримує кандидатуру нинішнього мера міста Е.ГУРВІЦА і наважується відкрито виступати проти прихильників побудови так званої «вертикалі влади», - заявив керівник облорганізації УНП Андрій КАРПЕНКО.

На його переконання, цей інцидент пов`язаний з журналістською і політичною діяльністю С.БРАТЧУКА.