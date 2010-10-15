“Інтер” свідомо замовчує критику ПАРЄ на адресу Хорошковського ?

Київська незалежна медіа-профспілка закликає керівництво телеканалу „Інтер” відмовитися від фінансового покарання працівників телеканалу, які у програмі „Подробці тижня” випустили в ефір сюжет про резолюцію Парламентської Асамблеї Ради Європи щодо України і залишили там фразу про необхідність реформування СБУ та прокуратури.

Про це УНІАН повідомили у Київській незалежній медіа-профспілці.

У проспілці зауважили, що в інших інформаційних випусках телеканалу „Інтер” ця фраза не прозвучала. “Якщо цього не буде зроблено, то слова керівництва „Інтеру” про нібито технічну помилку, через яку згадана фраза не вийшла в ефір в інших випусках, будуть виглядати як лицемірство”, -зазанчається у повідомленні.

У профспілці вважають, що такий підхід позначиться на репутації не лише телеканалу „Інтер”, але і його співзасновника Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО, адже виникатиме підозра, що канал свідомо замовчує критику з боку ПАРЄ на адресу очолюваної В.ХОРОШКОВСЬКИМ Служби безпеки України.

”У випадку подальшого порушення прав журналістів КНМП готова надати колегам необхідну правову допомогу”, - зазначається в повідомленні.

Як відомо, у випусках новин телеканалу „Інтер” за винятком підсумкової тижневої програми „Подробиці тижня”, не пішла фраза співдоповідача по Україні Майліс РЕПС про необхідність реформування СБУ та прокуратури. 11 жовтня директор компанії „Національні інформаційні системи” Лариса ГОРСЬКА заявила, що це сталося через технічну помилку і послалася при цьому на „Подробиці тижня”, де ця фраза прозвучала. За даними ЗМІ, ця фраза вийшла в ефір через помилку двох працівників редакції, за що вони і були покарані фінансово.

Компанія «Національні інформаційні системи» - це внутрішнє інформаційне агентство U.A. Іnter Medіa Group, яке займається виробництвом програм-новин для каналів медіагрупи, в тому числі для телеканалу „Інтер”. Директором U.A. Іnter Medіa Group є Олена ХОРОШКОВСЬКА, дружина голови СБУ В.ХОРОШКОВСЬКОГО