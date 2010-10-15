В грудні провідні юристи проведуть майстер-класи

6-12 грудня в Україні буде проведено Всеукраїнський тиждень права.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції України, наказ, яким затверджено план заходів цієї загальнонаціональної акції, підписав міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ.

Захід проводиться щорічно, у тиждень, що включає 10 грудня - День прав людини, який відзначається у світі в пам’ять проголошення Генеральною Асамблеєю ООН у 1948 році Загальної декларації прав людини.

У цьогорічному Всеукраїнському тижні права передбачається участь провідних українських юристів і юридичних фірм, фахівців Міністерства юстиції, зокрема, секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини, спеціалістів територіальних органів юстиції тощо. До проведення та участі в акціях може долучитися кожен правник чи правнича громада.

Під час Тижня права заплановано проведення заходів з надання безоплатної правової допомоги з питань захисту прав людини малозабезпеченим верствам населення, надання юридичних консультацій щодо порядку звернення і виконання рішень Європейського суду з прав людини.

Передбачається проведення майстер-класів провідних юристів, що присвячені проблематиці прав людини.

Заплановано проведення низки заходів у пенітенціарних закладах з роз‘яснення ув’язненим та засудженим гарантій і свобод людини і громадянина та інші акції.