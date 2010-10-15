Прес-конференція з нагоди Європейського дня боротьби з торгівлею людьми

18 жовтня об 11.00 координатор проектів ОБСЄ в Україні, Представництво Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні та Міжнародний жіночий правозахисний центр “Ла Страда-Україна“ проводять прес-конференцію щодо спільних зусилль у сфері протидії торгівлі людьми з нагоди Європейського дня боротьби з торгівлею людьми, що відзначається 18 жовтня.

В прес-конференції візьмуть участь:

Любомир Копай, посол, Координатор проектів ОБСЄ в Україні,

Манфред Профазі, Голова представництва МОМ в Україні

Катерина Левченко, Президент Міжнародного жіночого правозахисного центру “Ла Страда-Україна”.

Прес-конференція відбудеться 18 жовтня, о 11.00 в офісі Координатора пректів ОБСЄ в Україні за адресою: вул. Стрілецька 16.

Контактний телефон для журналістів – 050 416 9285.

