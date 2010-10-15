Справу екс-голови львівського виборчкому передали до суду

Прокуратурою Львівської області передано до суду кримінальну справу за обвинуваченням колишнього голови Львівської обласної виборчої комісії за фактом перешкоджання діяльності членів обласного виборчкому при виконанні ними своїх повноважень, поєднане з підкупом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури, справу було порушено за ч. 3 ст. 157 Кримінального кодексу України.

Обвинуваченому обрано запобіжний захід – взяття під варту.