Прес-конференція на тему: «Кривава демократія» по-волинськи»
16:29, 15 жовтня 2010Права людини
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19 жовтня об 11-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція кандидата на пост мера міста Володимир-Волинський Волинської області Анатолія Сороки на тему: «Кривава демократія» по-волинськи».
Учасники конференції розкажуть про свавілля місцевої влади, яке організовано з метою ліквідації будь якої конкуренції на виборах. За словами учасників, в арсеналі – залякування, прямий шантаж або шантаж членів родини, арешти, кримінальне переслідування за фіктивними справами та, у разі потреби, фактична ліквідація конкурентів. І це далеко не повний перелік (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).
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