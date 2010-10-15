У дрес-коді пропонують ввести поправку на національність

Народний депутат України Олександр ФЕЛЬДМАН подав до Верховної Ради законопроект «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України (щодо попередження обмежень етнонаціональних, релігійних, гендерних прав при встановленні дрес-коду на роботі).

Як повідомили УНІАН у прес-службі депутата, законопроект внесено в контексті дискусій про введення дрес-коду для співробітників Кабінету міністрів України.

У пояснювальній записці до законопроекту йдеться про те, що право на індивідуальність є «особистим немайновим правом», закріпленим у статті 300 Цивільного кодексу України й тому може бути обмежене лише у випадках, які передбачені законом.

Також зазначається, що вимоги до зовнішнього вигляду в певних обставинах можуть призвести до обмеження етнонаціональних, релігійних, гендерних прав, приміром, права на носіння традиційної української вишиванки, традиційного убору мусульман, іудеїв, індусів, носіння брюк жінками. Тому, з метою гарантування немайнових прав, необхідно встановити чіткі умови для введення дрес-коду для співробітників.

Своїм законопроектом О.ФЕЛЬДМАН пропонує встановити можливість введення дрес-коду для працівників лише після їх письмової згоди або при підписанні трудового договору, або шляхом підписання додаткової угоди до трудового договору, якщо на момент введення дрес-коду трудовий договір уже підписано.

Коментуючи подачу цього законопроекту, депутат заявив, що законодавча ініціатива не направлена проти недавнього рішення про введення дрес-коду для співробітників Кабміну, а всього лише є механізмом, який захистить етнонаціональні, релігійні та генденрні ідентичності від «перегинів» роботодавців на місцях.

На думку О.ФЕЛЬДМАНА, внесення подібного законопроекту не приведе до гострих громадських дебатів, подібних тим, які були в Європі навколо прав мусульманських жінок на носіння хіджаба (релігійного головного убору) в громадських місцях, оскільки цей законопроект захищає в однаковій мірі права як національно-культурних і релігійних меншин, так і права представників більшості населення.

Як повідомляв УНІАН, міністр Кабінету міністрів Анатолій ТОЛСТОУХОВ своїм наказом від 30 вересня затвердив рекомендації щодо зовнішнього вигляду працівників Секретаріату Кабміну. Рекомендації введені в дію з 1 жовтня "з метою підвищення рівня дисципліни".

Основну увагу в документі приділено діловому костюму й гардеробу держслужбовця. Згідно з наказом, працівники Секретаріату Кабміну повинні одягатися лише в діловому стилі.

