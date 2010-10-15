Кабмін відмінив частину платних послуг для студентів (список)

Зокрема уряд відмінив платні послуги за проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання, здійснення навчальним закладом підсумкового контролю під час переведення відповідно до законодавства студента, курсанта з одного навчального закладу до іншого в разі наявності відмінностей у навчальних планах за напрямом підготовки чи спеціальністю, за якими особа навчалася раніше, і навчальних планах за напрямом підготовки чи спеціальністю, за якими студент, курсант буде навчатися. Зокрема це стосується переліку дисциплін, обсягу годин або форм підсумкового контролю під час вивчення однакових дисциплін, змісту дисципліни, з якої студент, курсант був оцінений за попереднім місцем навчання, і відповідної дисципліни навчального плану, за яким студент, курсант буде навчатися, поновлення на навчання студента, курсанта, який був відрахований, за умови самостійного вивчення ним дисциплін (предметів).

Також Кабмін вилучив з постанови №796 положення про оплату проведення лабораторних занять для студентів, курсантів у разі, коли такі заняття пропущені без поважних причин, а також за надання у користування документів з читальних залів та відділів зберігання фондів понад установлені навчальними закладами строки, зокрема у неробочий час (вечірні та нічні години, вихідні, святкові дні, канікули), вилучення та реалізацію частини бібліотечного фонду, що не використовується, дублетних документів, надання у користування документів на заставній та компенсаційній основі (у разі обслуговування користувачів, які не навчаються і не працюють у відповідному навчальному закладі. Крім того не буде оплачуватися видача архівних довідок, витягів з навчальних планів, адміністративних довідок особам, які від’їжджають за кордон

Крім того уряд встановив, що оплату за здійснення доступу до Інтернету, локальних і корпоративних комп’ютерних мереж, автоматизованих баз даних та пошукових систем, користування електронною поштою для осіб, які не працюють і не навчаються у відповідному закладі (установі).