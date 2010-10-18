Мешканцеві Ірану відріжуть руку за крадіжку шоколаду

Іранський суддя ухвалив відрізати руку людині, звинуваченій у крадіжці шоколадок з магазину солодощів. Крім того, він проведе рік у в`язниці.

Як повідомляє Бі-бі-сі з посиланням на іранське новинне агентство ФАРС, чоловік був арештований в травні після того, як поліція знайшла у нього в машині 900 доларів готівкою, три пари рукавичок і велику кількість шоколадок.

Ампутація руки - доволі поширене покарання за побутову крадіжку в Ісламській Республіці.

Минулого тижня руку втратив ще один чоловік, засуджений до екзекуції за два пограбування, здійснені в місті Мешхед на північному сході Ірану.