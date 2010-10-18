20 жовтня 2010 року у Міжнародному центрі перспективних досліджень відбудеться прес-конференція «Результати оцінки Індексу відкритості бюджету України за 2010 рік».

На прес-конференції буде представлено результати оцінки міжнародного рейтингу відкритості бюджету, аналізу кількості і типу інформації, яку український уряд оприлюднює у восьми ключових бюджетних документах, а також рекомендації зі збільшення відкритості бюджету.

Результати представлятиме старший економіст МЦПД Ільдар Ґазізуллін.

Захід відбудеться 20 жовтня 2010 року о 10:00 у конференц-залі МЦПД, за адресою: м. Київ, вул. Пимоненка, 13а.

Представників ЗМІ про участь у конференції просимо повідомити до 17:00 19 жовтня 2010 року Марті Семеряк за тел. +380 44 484 44 10/01 або e-mail: msemeryak@icps.kiev.ua.