Міліція провела обшук в офісі вінницького правозахисника

Міліція вилучила комп`ютери і документацію Вінницької правозахисної групи.

Про це повідомив координатор правозахисної групи Дмитро Гройсман в своєму блозі.

Як відомо, у п`ятницю міліція провела обшук у квартирі правозахисника. Обшук проводився в рамках розслідування кримінальної справи, порушеної за поширення порнографії через блог.

Мова йде про публікацію в блозі від 2 травня, в якій розміщений ролик порнографічного змісту з людьми схожими на російських опозиціонерів.

На думку російської опозиції, це відео було організовано і записано російськими спецслужбами з метою дискредитації лідерів опозиції і найбільш активних критиків влади ще навесні цього року.

Сам ролик розповсюджений в ютюбі іншою людиною, є загальнодоступним і не містить зображення статевих органів крупним планом.

За словами Гройсмана, мова йде про формальну причину для доступу до інформації, і це "явний наїзд, давно очікуваний від міліції і всієї цієї мерзенної владної зграї на правозахисну діяльність".

"Їм потрібен, перш за все, доступ до наших комп`ютерів, тому що у нас там великий вже досить відеоархів записаних нами показань жертв порушень прав людини", - зазначає правозахисник.

"Другий момент - банальна помста начальника Вінницької міліції - генерала Валерія Ноніка за те, що ми розповіли суспільству про знущання у Вінницькому ізоляторі тимчасового утримання в червні 2010 року", - додав він.

"Перевернувши квартиру догори дном, таки знайшли те, що шукали, і радісно під акт вилучили... листівки німецького фонду з боротьби зі СНІДом, які пропагують безпечний секс", - зазначив Гройсман.

Правозахисник повідомив, що постанови на обшук в офісі Вінницької правозахисної групи у них не було.

"Однак вони пішли таким шляхом: знайшли господиню приміщення, в якому знаходиться наш офіс, і взяли у неї згоду на огляд. У ході огляду, так як там наші речі, вони їх вилучили", - розповів він.

"Вилучили абсолютно всі комп`ютери Вінницької правозахисної групи, всю фінансову документацію, абсолютно всі паперові файли біженців та шукачів притулку, яких було близько 400", - зазначив Гройсман.

"Ніхто не проводив опис полистово, вказували лише загальну кількість аркушів у папці. Це і було головною метою їхнього приходу, це абсолютно очевидно", - вважає він.

Українська правда