Московська влада дозволила мітинг за відставку Путіна
Очікують 300 осіб
Московські власті погодили проведення мітингу опозиції на Пушкінській площі 23 жовтня, повідомив РІА “Новости” лідер руху "За права людини" Лев Пономарьов.
"Я сам не є заявником цього мітингу. Заявник - "Комітет п`яти вимог" - подавав заявку на проведення 23 жовтня мітингу", - сказав Пономарев, зазначивши, що однією з вимог мітингуючих буде відставка уряду. "Знаю, що влада його (проведення мітингу) погодила", - додав правозахисник.
За його словами, на Пушкінську площу може прийти близько 300 осіб.
"Я сам буду учасником цього мітингу і прийду на площу", - додав правозахисник.
Серед основних вимог організаторів акції - розпуск обох палат Федеральних зборів і проведення дострокових виборів.
Коментарів московської влди поки не надходило.