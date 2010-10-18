Венеціанська комісія розкритикувала судову реформу

15 жовтня Венеціанська комісія розглянула питання судово-правової реформи в Україні і схвалила висновки щодо Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо недопущення зловживань правом на оскарження».

У коментарі члена Венеціанської комісії Марини СТАВНІЙЧУК, переданому УНІАН, сказано таке: «Упевнена, що найближчим часом з’явиться безліч коментарів щодо оцінки Венеціанською комісією судово-правової реформи в Україні. Як і у випадку з резолюцією Парламентської Асамблеї Ради Європи про функціонування демократичних інституцій в Україні, кожен побачить у цих висновках те, що хотів би побачити. Однак українське суспільство має отримати об’єктивну інформацію про те, чи відповідає судово-правова реформа в Україні європейським стандартам».

«На жаль, – зазначила М.СТАВНІЙЧУК, – змушена констатувати, що українська влада, попри заклики європейських структур, продемонструвала поспішність у цьому питанні, і заручником швидкості проведення реформи стала її якість”. Венеціанська комісія, за її словами, відзначила певні позитивні зрушення на шляху наближення української системи правосуддя до європейських стандартів, “однак загальна оцінка не дозволяє говорити про те, що реформа повною мірою відповідає цим стандартам».

М.СТАВНІЙЧУК переконана, що “президент України був і є абсолютно щирим у своєму прагненні реалізувати в Україні справжню судово-правову реформу, яка б відповідала інтересам суспільства”. Однак, на її думку, “ті, кому було доручено підготувати відповідні законодавчі пропозиції, очевидно, керувалися зовсім іншими міркуваннями. Інакше не можливо пояснити, чому прийняті Верховною Радою України законодавчі акти не тільки не врахували значну частину рекомендацій Венеціанської комісії, що висловлювалися раніше, а й навпаки, викликали нові серйозні зауваження провідних європейських експертів”.

“Загалом, – ідеться далі в коментарі, – достатньо подивитися на підсумкові висновки Венеціанської комісії щодо Закону України «Про судоустрій і статус суддів», у яких дано схвальну оцінку чотирьом положенням закону й висловлено критичні зауваження й рекомендації щодо більше як тридцяти, щоб самому дати оцінку судово-правовій реформі, яка відбулася в Україні. При цьому особливе занепокоєння Венеціанська комісія висловила щодо зниження статусу Верховного Суду України та розширення повноважень Вищої ради юстиції без приведення порядку її формування до європейських стандартів”.

«Водночас, – відзначила М.СТАВНІЙЧУК, – на сьогодні є всі підстави рухатися вперед і продемонструвати європейському співтовариству свою щирість у проведенні справжньої судової реформи. Адже Парламентська Асамблея Ради Європи у своїй резолюції від 6 жовтня цього року закликала «органи влади України забезпечити, щоб у законі про судоустрій та статус суддів, а також у законі про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо недопущення зловживань правом на оскарження було враховано рекомендації або зауваження, викладені у висновках Венеціанської комісії, шляхом внесення відповідних змін до цих законів».

«Вихід з цієї ситуації такий – необхідно імплементувати всі рекомендації Венеціанської комісії, у тому числі й шляхом проведення конституційної реформи правосуддя, зокрема вирішити питання щодо Вищої ради юстиції, інших органів, причетних до формування суддівського корпусу, забезпечити справжнє дійове суддівське самоврядування й гарантії суддівської незалежності. Завдання – це не просте, але цілком реальне. На сьогодні є необхідність у проведенні системних, структурних, комплексних змін в сфері правосуддя, які мають відповідати європейським стандартам», – підсумувала М.СТАВНІЙЧУК.

Венеціанська комісія також розглянула на своєму засіданні проект Закону України «Про мирні зібрання». Як повідомила М.СТАВНІЙЧУК, цей законопроект у цілому отримав позитивну оцінку. Венеціанська комісія, висловивши окремі зауваження, відзначила суттєве вдосконалення порядку правового регулювання цього важливого інституту демократичного суспільства.