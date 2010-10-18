У кримінальних справах найчастіше потерпають жінки

Більша частина потерпілих у кримінальних справах - це жінки.

Як передає кореспондент УНІАН, такі дані були оприлюднені на семінарі для суддів місцевих судів та апеляційного суду Волинської області, який провела Судова Асоціація України «Фундація сприяння правосуддю» в рамках реалізації проекту «Впровадження міжнародних та національних норм по боротьбі з дискримінацією жінок у судочинстві України», що здійснюється за підтримки Уряду Федеративної Республіки Німеччина.

У той же час, як було зазначено в ході семінару, за даними Державної судової адміністрації України, у 2008 році було засуджено 18276 жінок, у 2009 році - 18545 осіб, тобто є "незначна тенденція до зростання жіночої злочинності".

Під час заходу були обговорені питання що стосуються забезпечення та практичного впровадження національного та міжнародного законодавства, що стосуються забезпечення рівних можливостей жінок та чоловіків у суспільстві.

