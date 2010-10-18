Закон про доступ до публічної інформації не буде виконуватись?

Експерти прогнозують, що закон про доступ до публічної інформації буде ухвалено, однак виконуватись він не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на прес-конференції народний депутат від «Нашої України – Народної самооборони» Юрій СТЕЦЬ повідомив, що під час розгляду цього законопроекту, який запропонував депутат від БЮТ Андрій ШЕВЧЕНКО, за його ухвалення не голосували представники правлячої коаліції.

«Влада не зацікавлена, щоб журналісти мали доступ до інформації», - сказав депутат.

Разом з тим він нагадав, що є резолюція Парламентської Асамблеї Ради Європи, яка рекомендує Україні ухвалити такий документ, і тому, на його думку, відповідний закон має бути прийнятий.

Ю.СТЕЦЬ зазначив, що запропонований А.ШЕВЧЕНКОМ законопроект має певні недоліки. Однак, за словами депутата, краще мати недосконалий закон, аніж не мати його взагалі.

Тому, переконаний депутат, законопроект, який перебуває зараз на повторному другому читанні, слід ухвалити, і потім доопрацьовувати його.

Депутат додав, що більшість членів профільного парламентського комітету підтримують цей законопроект, однак у залі депутати від правлячої коаліції отримують вказівку не голосувати, і законопроект провалюється.

Разом з тим Ю.СТЕЦЬ висловив сподівання, що рано чи пізно влада змушена буде погодитись на прийняття такого документа.

Політолог Михайло ПОГРЕБИНСЬКИЙ, у свою чергу, зазначив, що бюрократія завжди виступала проти відкритості інформації, намагаючись її утаємничити.

За його словами, в ситуації з розглядом законопроекту про доступ до публічної інформації певні непорозуміння були з Міністерством юстиції, яке не влаштовують певні положення цього документа.

Разом з тим М.ПОГРЕБИНСЬКИЙ також вірить, що всі проблеми, пов’язані з ним, будуть врегульовані, Мін’юст надасть свої пропозиції, законопроект буде ухвалено, і «Ганна ГЕРМАН візьме його собі на прапор».

При цьому він сказав, що, незважаючи на це, законопроект просто не буде виконуватись, оскільки бюрократичні кола не зацікавлені у широкому доступі до інформації.