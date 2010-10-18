Українців, які постраждали від торгівлі людьми, побільшало

Міжнародна організація з міграції (МОМ) констатує збільшення в Україні кількості постраждалих від торгівлі людьми в цьому році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник голови Представництва Міжнародної організації міграції в Україні Ан НГУЄН.

“За 9 місяців цього року 827 постраждалих від торгівлі людьми звернулися за допомогою до Представництва МОМ в Україні, що більше, ніж за 2009 рік”, - сказав він.

За його словами, таке зростання пов’язане з економічною рецесією, оскільки більшість постраждалих після втрати роботи були змушені їхали на заробітки за кордон. А.НГУЄН наголосив, що особливо зросла експлуатація людей в економічному та сільськогосподарському секторі на відміну від примусової сексуальної експлуатації. Він також зазначив, що чоловікам важче звертатися за допомогою і важче усвідомити, що їх не просто обдурили, а вони постраждали від транснаціонального злочину.

У свою чергу президент центру “Ла Страда” Катерина ЛЕВЧЕНКО зазначила, що результати опитування українських трудових мігрантів в Греції свідчать про те, що найбільша кількість українських мігрантів в цій країні віком 41-63 роки, при цьому вік жінок більше, ніж чоловіків. За її словами, Греція та Італія пропонують ураїнцям роботу, де більше потрібні жінки старшого віку: догляд за людьми похилого віку, хворими, дітьми, в той час чоловіки, передусім, їдуть працювати на будівництві, яке потребує більш молодої робочої сили.

К.ЛЕВЧЕНКО також повідомила, що найбільше налаштовані на міграцію люди віком від 18 до 29 років. При цьому 56% з них проживають в містах. Більше хочуть їхати працювати за кордон жителі Західного та Східного регіонів, зазначила вона.