Судова Асоціація України познайомилася із грузинською Фемідою

Закінчився робочий візит делегації Судової Асоціації України “Фундація сприяння правосуддю” до Вищої Школи Суддів Грузії.

Як передає кореспондент УНІАН, у склад групи від Судової Асоціації України входили голова правління Катерина ТАРАСОВА, член наглядової ради Юрій НЕЧИПОРЕНКО , член правління Володимир БАБЕНКО та радник голови правління Наталія ВОЛКОДАВ.

Метою зустрічі було ознайомлення із процедурою підготовки кандидатів на посаду судді в Грузії, призначення на посаду судді та системою судоустрою Грузії загалом.

Директор Школи Давід СААКАШВІЛІ розповів про систему підготовки суддівських кадрів, що включає в себе іспит та 14-місячне навчання кандидата на посаду судді. В рамках навчання вони отримують практичні навички роботи судді після чого складають повторний іспит. Призначає на посаду судді терміном на 10 років Вища Рада Юстиції Грузії.



Також відбулася зустріч із головою Асоціації суддів Грузії, першим заступником Голови Верховного суду Грузії Зазою МЕІШВІЛІ. Він розповів про функціонування суду присяжних, інститут якого було запроваджено нещодавно, про зходи із боротьби з

корупцією в грузинському судочинстві тощо.

Зі свого боку, українські учасники розповіли про нову судову систему України, проблеми та досягнення судової реформи та ознайомили із процедурою призначення суддів.

В рамках зазначеної зустрічі було домовлено про подальше співробітництво та обмін досвідом із представниками судової системи Грузії, про що будуть підписані відповідні угоди найближчим часом.