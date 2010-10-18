Акція за легалізацію нелегалів у Варшаві

Ініційована українцями у Польщі акція за легалізацію незаконних мігрантів відбудеться в п’ятницу, 22 жовтня, біля польського Сейму у Варшаві.

Як повідомили кореспонденту УНІАН організатори, учасники планують передати главі Сейму Гжегожу СХЕТИНІ зібрані підписи за проведення легалізації нелегалів у Польщі та рекомендації, як найкраще її провести.

Акція відбудеться під гаслом „Я за” легальну роботу та перебування іноземців у Польщі, а її символом буде зелене яблуко.

Учасники акції, котрі виступають від імені незаконних мігрантів не лише з України, але й з інших держав, також планують передати депутатам польського Сейму кошик яблук (багато нелегалів працюють на збиранні фруктів та овочів – УНІАН).

Організатори вважають, що легалізація незаконних емігрантів буде вигідною для Польщі.

„На практиці це означає обмеження сірої економіки, бо працюючі емігранти зможуть платити податки та оплачувати внески на соціальне страхування”, - відзначають ініціатори акції.

Крім цього, легалізація дозволить багатьом з нелегалів відвідати свої рідні країни, в яких вони не бували роками.

Заклик провести легалізацію буде передано також Президенту Польщі Броніславу КОМОРОВСЬКОМУ та главі уряду Дональду ТУСКУ.

Як повідомляв УНІАН, за даними експертів, у 38-мільйоній Польщі нелегально можуть перебувати від 50 до 500 тис. нелегалів, значна частина яких українці.

Представник групи стратегічних радників глави польського уряду Мачєй ДУШЧИК прогнозував УНІАН, що Польща може провести легалізацію нелегалів в 2011 році.