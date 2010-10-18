У Житомирі на вибори не пустили двійників

Житомирський виборчком відмовив у реєстрації двом кандидатам на посаду міського голови, які мають однакові прізвища з уже зареєстрованими.

Як повідомили УНІАН у Громадянській мережі “Опора”, один з претендентів, кому відмовили у реєстрації, – Наталія ШЕЛУДЧЕНКО («Партія правозахисту»), однофамілиця чинного міського голови Віри ШЕЛУДЧЕНКО (регіональна партія «Рідне місто»). Другому кандидату, Михайлу РАЗВАДОВСЬКОМУ («Нова Сила»), теж не пощастило з прізвищем. Він виявився однофамільцем з уже занесеним до списку кандидатом Віктором РАЗВАДОВСЬКИМ (Всеукраїнська чорнобильська народна партія).

Спочатку в Житомирському виборчкому їм відмовили у внесенні до списку «у зв’язку з недостовірністю представлених документів». Але й після виправлень голова виборчкому Олена ДИКУНЕЦЬ відмовила кандидатам у реєстрації. Це викликало їхнє бурхливе незадоволення. Проте оскільки «двійники» подали заяву до виборчкому в останній день реєстрації, 6 жовтня, то часу на з’ясування обставин не вистачило.

Проте того ж дня кандидат у мери Н.ШЕЛУДЧЕНКО подала заяву до Королівського районного відділу міліції. У скарзі йдеться про грубі порушення конституційного права обирати та бути обраним, поінформували в “Опорі”.

Але, попри це, кандидатам-«двійникам» так і не вдалося потрапити до списків. Таким чином, за місце градоначальника у Житомирі 31 жовтня боротимуться 19 кандидатів.