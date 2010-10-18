Студенти вимагають скасувати всі незаконні платні послуги

Студентські та молодіжні організації будуть вимагати скасувати всі незаконні платні послуги. Про це УНІАН повідомив координатор громадської ініціативи “Студентський захист” Андрій Черних, ознайомившись з Постановою Кабміну №939 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. №796».

«На жаль, залишилися платними послуги щодо прийому кандидатських іспитів, забезпечення обмундируванням студентів, оформлення студентських та учнівських квитків, залікових книжок, надання у тимчасове користування спортивного інвентарю та обладнання, забезпечення оформлення документів про освіту тощо», – підкреслює Черних.

В “Студентському захисті” наголошують, що всі ці положення урядового рішення суперечать Конституції України, законам України «Про освіту» та «Про вищу освіту», рішенню Конституційного Суду України від 04.03.2004 року № 5-рп/2004 (справа про доступність і безоплатність освіти).

“Особливо незрозуміло запровадження плати за харчування дітей у державних та комунальних дошкільних навчальних закладах і найбільший подив – щодо утримання вихованців у інтернатних навчальних закладах. Як на цьому можна заробляти? – підкреслює Андрій Черних. – Також, абсурдною є позиція щодо підготовки понад державне замовлення в межах ліцензійного обсягу тільки студентів та курсантів вищих навчальних закладів цивільної авіації, морського та річкового флоту, Севастопольського інституту атомного машинобудування. А інших спеціалістів не можна і не треба готувати у вищих навчальних закладах?”

На думку Черниха, найближчим часом необхідно ще раз переглянути норми Постанови “та виключити абсолютно безглузді на незаконні положення, які порушують права не тільки студентів, а й дітей”.