Виборчі бюлетені у Херсоні друкуватиме підприємство "регіонала"

Правління Херсонської обласної організації Комітету виборців України заявляє про неприпустимий тиск на суб’єктів виборчого процесу під час виборів Херсонського міського голови та виборів до Херсонської міської ради, перешкоджання журналістам у вільному доступі до виборчої інформації, створення нерівних умов ведення передвиборчої кампанії.

Про це йдеться у переданій агентству УНІАН заяві Херсонської обласної організації КВУ.

”За останній час майже всі основні кандидати на посаду Херсонського міського голови, що є конкурентами нині діючого мера, опинилися в центрі всіляких розслідувань, перевірок та інших дій з боку правоохоронних та податкових органів”, - наголошується у заяві.

Зокрема, йдеться про порушення кримінальних справ проти колишнього голови Херсонської облдержадміністрації Бориса СІЛЕНКОВА та лідера ”Громадського контролю” Сергія КИРИЧЕНКА.

Обласна організація КВУ також завертає увагу на те, що представники податкової міліції блокували роботу підприємств кандидата на посаду Херсонського міського голови, іншого відомого бізнесмена та лідера громадської організації ”За чесну владу” Владлена ГІРІНА та зробили виїмку документів, паралізувавши їхню роботу.

Крім того, за інформацією КВУ, Державна податкова адміністрація оштрафувала на кілька мільйонів гривень підприємства одного з лідерів політичної партії ”Третя сила”, від якої балотується на посаду міського голови Андрій ПУТІЛОВ.

”Ми не аналізуємо законність дій правоохоронних та податкових органів, але подібні дії під час проведення виборчої кампанії проти кандидатів у депутати та на посаду міського голови фактично можна розцінювати як прояви тиску та залякування конкурентів на місцевих виборах. На жаль, від залякування суб’єктів виборчого процесу справа дійшла до масового зняття з реєстрації”, - наголошується у заяві.

Крім того, обласна організація КВУ звертає увагу на безпрецедентний факт скасування реєстрації кандидатів від обласної та міської організацій Української морської партії та кандидата від цієї партії на посаду міського голови Альони РОТОВОЇ.

КВУ також наводить факти перешкоджання вільного доступу до виборчої інформації.

”Ми також стривожені рішенням Херсонської міської виборчої комісії про те, що виборчі бюлетені будуть друкуватися у приватній друкарні, власником якої є один з активістів Партії регіонів. Правління Херсонської обласної організації Комітету виборців України висловлює стурбованість ситуацією, що склалася на місцевих виборах у Херсоні, та закликає органи місцевої влади припинити порушення виборчих прав громадян”, - йдеться у заяві.

КВУ також звернувся до голови Херсонської облдержадміністрації Миколи КОСТЯКА скористатися своїм правом представника гаранта Конституції та забезпечити дотримання законності, конституційних прав й свобод громадян.