Апеляційний суд Києва розгляне скаргу на рішення за позовом до Януковича

В Апеляційному суді Києва відбудеться розгляд апеляційної скарги громадянина Володимира ВОЛОСЮКА, якому Печерський районний суд столиці відмовив у задоволенні позову до Президента Віктора ЯНУКОВИЧА, котрий 27 квітня 2010 року в Страсбурзі заперечив Голодомор як геноцид українського народу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Всеукраїнського об’єднання «Свобода», розгляд скарги в Апеляційному суді Києва (вул. Солом’янська, 2А) відбудеться завтра, 19 жовтня, об 11.00.

Як з’ясував позивач, суддя Печерського райсуду Галина СУПРУН 12 серпня 2010 року за відсутності позивача та його представників Андрія МОХНИКА та Анастасії БОБРОВСЬКОЇ, а також без відповідача – відмовила у позові, поінформували у ВО ”Свобода”.

Як зазначається у повідомленні, відповідне рішення суддя ухвалила незважаючи на те, що позивач у встановленому Цивільним процесуальним кодексом порядку повідомив Г.СУПРУН про неможливість бути присутнім на засіданні через хворобу. Представник позивача заступника голови ВО «Свобода» А.МОХНИК не міг бути присутнім на засіданні через те, що був у відрядженні, А.БОБРОВСЬКУ взагалі не повідомили про те, що відбудеться судовий розгляд.

У зв’язку з цим ВО “Свобода” заявила, що “цей факт свідчить про повний контроль Адміністрацією Президента судової системи України, яка виконує забаганки В.ЯНУКОВИЧА, порушуючи закони і норми моралі”.

Як повідомляв УНІАН, В.ВОЛОСЮК у своїй позовній заяві наголосив, що глава держави, заявивши 27 квітня у Страсбурзі про заперечення Голодомору як геноциду українського народу, зганьбив честь і гідність позивача і вчинив акт наруги над знищеними таким злочинним способом мільйонами людей.

В.ВОЛОСЮК просив суд винести рішення, яке зобов`яже Президента вибачитись публічно перед позивачем і перед українським народом.