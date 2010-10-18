Полтавські міліціонери фабрикують справи за допомогою провокаторів

Полтавські правоохоронці примушують наркозалежних провокувати містян на злочини. Жертвам підкладають наркотики, а згодом саджають їх за збут та виготовлення психотропних речовин.

Відео одного з таких наркоманів-провокаторів зі скаргою на міліціонерів днями поширили в Інтернеті правозахисники. Міліціонери поспішили виправдатись - мовляв, наркомани на контакт йдуть добровільно.

Сергій, провокатор: "Моя задача была занести в квартиру наркотики, заготовить у него, подкинуть деньги меченые".

Сергій уже п’ять років працює провокатором. За вказівкою міліціонерів, підкидає наркотики і гроші полтавчанам. Далі за жертву беруться правоохоронці – ловлять людину, як кажуть, на гарячому.

Сергій, провокатор: "Его ловят, оформляют дело и уже человеку некуда дется. Ему шьют – ну весь букет, начиная от хранения, изготовления, сбыт, все".

З журналістами Сергій погодився зустрітися тільки уночі і на умовах анонімності. Розказує, що працювати на Департамент боротьби з обігом наркотиків почав, коли сам попався на психотропних речовинах. Правоохоронці поставили його перед вибором – або підставляє усіх, на кого вкажуть, або сідає до в`язниці. Нині на рахунку Сергія понад сотня сфальсифікованих справ. Міліціонери використовували його і як провокатора, і як свідка. Доходило до смішного.

Сергій, провокатор: "Нам дают меченые деньги при свидетелях, при понятых дают шприцы пустые, но нам не надо идти к наркоману. Мы, как закупники, постояли за углом, нам дали на выдачу, чтоб выдать при понятых, воду или тот же чай, мы при понятих отдаем - и якобы скупились".

А це одна із жертв Сергія. Володимир поплатився, коли влітку впустив до квартири колишнього друга з наркотиками. Тепер йому загрожує до п`яти років за ґратами.

Постраждалий: "Так можна проехаться в такси - я оставлю пакет, позвоню в милицию, назову номер и скажу: идет распространение. Так само можна посадить ни за что".

Справа Сергія набула розголосу, коли в інтернеті з`явилося його звернення до Міністра внутрішніх справ. Чоловік зголосився назвати усіх правоохоронців, які змушували його порушувати закон. Полтавські міліціонери поспішили виправдатися.

Юрій Силаєв, начальник Департаменту зв’язків з громадськістю УМВС у Полтавській області: "Жодного вербування з боку працівників міліції таких осіб не здійснюється, вони добровільно надають інформацію про місця, де вони самі купують собі наркотики".

Та звідки у колишнього наркомана мобільні телефони оперативників, ба навіть начальників полтавських райвідділків, правоохоронці не пояснюють. П`ятий канал вирішив зателефонувати за одним із номерів.

Журналіст: "Это оперуполномоченный Алексей?"

Правоохоронець: "Да".

Журналіст: "Вас беспокоит журналист 5 канала".

Правоохоронець: (сміється).

Журналіст: "Я вам дзвоню за скаргою мешканця вашого міста, він каже, що ви змушували його підкидати наркотики. Ви можете це якось прокоментувати?"

Правоохоронець: "Могу прокоментировать, могу три слова вам сказать: идите вы на ...".

Інший правоохоронець говорити погоджується, проте від звинувачень відхрещується. І надавати журналістам справи, у яких брав участь Сергій, не хоче.

Правоохоронець: "Громадськості ці справи надати не можу - оскільки вони засекречені були".

Правозахисники упевнені - таких як Сергій, на міліцію працює багато. Та у більшості випадків - вони бояться заявити про правопорушення.

Андрій Діденко, правозахисник: "Ці люди загнані в такі рамки, що їх життя змушує безпосередньо залежати від наркотиків, і їх використовують міліціонери так в широкому масштабі власне задля своїх власних потреб".

Тим часом на сторінках полтавських видань мало не щодня публікують звіти про нові досягнення міліціонерів, які викривають наркопритони та нарколабораторії у квартирах містян.

5 канал