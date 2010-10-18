“Опора” зафіксувала факти тиску на кандидатів від опозиції

У Вінницькій області Громадянська мережа “Опора” зафіксувала факти відмов потенційних кандидатів висуватись від опозиційних партій через тиск та погрози.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила координатор довготермінового спостереження на Вінниччині “Опори” Наталія ВЕЛИЧКО.

За її повідомленням, зафіксовано випадки прямої заборони працівникам бюджетної сфери балотуватися від опозиційних партій під загрозою бути звільненими з роботи, а також випадки порушення кримінальних справ, звільнення потенційних кандидатів з займаних посад, втручання у виборчий процес посадових осіб.

«Як приклад, випадок у селищі Браїлів Жмеринського району, де, згідно із зверненням кандидата на посаду селищного голови, чинний селищний голова та представники правоохоронних органів перешкоджали його висуненню на посаду селищного голови», - повідомила Н.ВЕЛИЧКО. За її словами, саме напередодні подання ним документів на кандидата правоохоронні органи розпочали перевірку документів його благодійної діяльності.