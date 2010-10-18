У Тернополі міліціонери побили помічника депутата?

Народний депутат, член президії партії ”За Україну!” Іван СТОЙКО заявляє про затримання і побиття міліціонерами у Тернополі його помічника.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії “За Україну!”.

„У суботу ввечері мій помічник Віталій СИРОТЮК повертався з дружиною і двома дітьми додому. У під’їзді власного будинку його зустріли троє міліціонерів, які, застосувавши фізичну силу на очах переляканих дітей і дружини, затримали його, силоміць вдягли у наручники і відвезли у відділок. Міліціонери не дозволяли йому дзвонити. Вночі моєму помічникові стало погано і міліціонери були змушені викликати швидку допомогу. До лікарні його перевезли аж о 5-й годині ранку у сильно пошкодженому одязі і зі слідами ударів на тілі та обличчі”, - сказав І.СТОЙКО.

Народний депутат вважає, що це затримання є спланованою дією, яка направлена проти нього і може бути помстою за його критичні виступи проти теперішньої влади.

„Такими діями влада намагається тиснути на мене і перешкодити мені, як члену партії „За Україну!”, вести передвиборчу агітацію. Разом з Віталієм СИРОТЮКОМ ми мали наступного дня після його затримання їхати в Бучач на зустріч з виборцями”, - сказав народний депутат.

У зв’язку з цим депутат І.СТОЙКО вимагає від генерального прокурора та міністра внутрішніх справ детального розслідування цієї ситуації і притягнення винних до відповідальності.