Прес-конференція на тему: "Висновки Венеціанської комісії стосовно судово-правової реформи”

19 жовтня - 12-00 - Прес-конференція представника України в Венеціанській комісії Марини Ставнійчук на тему: "Висновки Венеціанської комісії стосовно судово-правової реформи” (ІнтерМедіа консалтинг», вул. Б. Хмельницького, 17/52-А, бізнес центр “Леонардо"). Потрібна акредитація. Телефони: 093 715 14 35, 581 77 07

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