19 жовтня - 15-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Масові протести підприємців проти прийняття Податкового кодексу: головні соціальні ризики, економічні та політичні наслідки для держави».

Організатор: Всеукраїнський центр сприяння підприємницькій діяльності. Учасники: Оксана Продан, екс-голова Ради підприємців при КМУ; Дмитро Ляпін, експерт Національного інституту стратегічних досліджень; Олександр Данилюк, керівник Всеукраїнського центру сприяння підприємницькій діяльності; Вадим Денисенко, головний редактор тижневика «Коментарі».

Учасники прес-конференції дадуть експертну оцінку соціально-економічній ситуації, яку спровокував процес обговорення та прийняття Податкового кодексу.

Будуть спрогнозовані перспективи загальнонаціональної акції протесту підприємців проти економічної політики Президента і уряду, призначеної на 21 жовтня 2010 р., день коли проект кодексу заплановано до розгляду Верховною Радою України у другому читанні (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).

Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.