Круглий стіл з нагоди 20-річчя студентської «революції на граніті»

19 жовтня - 18-00 - Круглий стіл з нагоди 20-річчя студентської «революції на граніті» на тему: “Постколоніальна дійсність України в умовах наступу реваншизму. Яка відповідь студентства?”. Організатор - Спудейське братство Національного університету «Києво-Могилянська академія». Запрошені: В’ячеслав Брюховецький, Мирослав Попович, Юрій Макаров, Брати Капранови, Лариса Масенко, Володимир Панченко, Ростислав Семків, студентські та молодіжні організації. Модератор - Олесь Доній (Конгрегаційна зала Староакадемічного корпусу НаУКМА, вул. Сковороди, 2). Телефони: 050-361-20-62, 093-875-84-41.

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