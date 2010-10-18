Засідання парламентського Комітету з питань соціальної політики та праці
16:39, 18 жовтня 2010Права людини
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20 жовтня - 14-30 - Розпочнеться засідання парламентського Комітету з питань соціальної політики та праці.
Питання: Проект Закону про внесення змій до Закону України «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей»; Проект Закону про сільськогосподарську обслуговуючу кооперацію; Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про соціальну адаптацію осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлені волі на певний строк» та ін (вул. Банкова, 6-8, к. 525).
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