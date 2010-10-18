21 жовтня - 14-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Злочини проти неповнолітніх - педофілія і вбивства: чи є шанси на покарання винних?».

Розглядатиметься тема злочинів проти дітей та підлітків. Чи можливо вберегти наших дітей від мерзотників? Чому дані справи залишаються нерозкритими, а правоохоронні органи відпускають злочинців? Чи забезпечує законодавство України неупередженість слідства і невідворотність покарання? Як суспільство та влада реагують на знущання над неповнолітніми? Обговорюватимуться конкретні справи, зокрема, гучна справа про вбивство сина колишнього народного депутата України, екс-кандидата у Президенти України, яка триває вже майже два десятки років. Учасники прес-конференції оголосять звернення до Президента України з вимогою щодо встановлення справедливості і покарання винних.

Учасники: заст.голови Комітету ВРУ з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Володимир Стретович; президент Асоціації народних депутатів України Олександр Барабаш; письменник, член спілки письменників України Тамара Нестеренко; головний редактор газети «Лица», член спілки журналістів України Олена Гарагуц; народний депутат України 1-го скликання Леопольд Табурянський (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).

Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.