Адвокат: Пукача змушують відмовитися від слідства щодо Кучми і Литвина

Адвокат Олексія ПУКАЧА, якого звинувачують у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе, Олег МУСІЄНКО підтверджує інформацію окремих ЗМІ про те, що його підзахисного примушують до зміни захисту.

Про це він заявив в інтерв`ю УНІАН.

За словами О.МУСІЄНКА, в період з 12 по 18 жовтня, всупереч вимогам Кримінально-процесуального кодексу і Конституції, О.ПУКАЧА вивозили до Генеральної прокуратури без адвоката і схиляли до відмови від нинішнього захисника.

За словами О.МУСІЄНКА, «бесіди» з О.ПУКАЧЕМ особисто проводив заступник генпрокурора Ренат КУЗЬМІН.

При цьому, як відзначає адвокат, О.ПУКАЧА намагалися переконати в тому, щоб він відмовився від проведення додаткового розслідування у справі із залученням Леоніда КУЧМИ і Володимира ЛИТВИНА.

«Таким чином мене намагаються правдами і неправдами вивести зі справи. Це спосіб відвести увагу громадськості, оскільки за такого стану справи вона буде відправлена з суду на дорозслідування», - сказав О.МУСІЄНКО.

У контексті сказаного адвокат зазначив, що О.ПУКАЧ солідарний з його позицією, тобто він, як і адвокат, наполягає на дорозслідуванні справи, зокрема, що стосується можливої причетності Л.КУЧМИ і В.ЛИТВИНА до справи журналіста.

Також адвокат переконаний, що в процесі додаткового розслідування слід допитати і колишніх генпрокурорів Михайла ПОТЕБЕНЬКА і Святослава ПІСКУНА. Інакше, переконаний О.МУСІЄНКО, якщо всі вищезгадані юридичні процедури не буде виконано, справу «просто поховають».

«Тобто, винних просто не буде притягнуто до відповідальності», - сказав він.

Коментуючи свідчення свого підзахисного, О.МУСІЄНКО сказав, що О.ПУКАЧ стверджує, що у нього не було змови з групою осіб, що йому зараз ставлять у вину. Також, як у разі скоєння злочину, органи слідства не беруть до уваги і його щиросерде розкаяння, і момент, який в юриспруденції називається як «ексцес виконавця».

Як повідомляв УНІАН, журналіст Г.Гонгадзе зник у Києві 16 вересня 2000 року. У листопаді того ж року в лісі Київської області було виявлено обезголовлене тіло, яке, за висновком експертів, могло належати журналістові.

15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними у вбивстві Г.Гонгадзе трьох колишніх співробітників Департаменту зовнішнього спостереження і кримінальної розвідки МВС України - Валерія КОСТЕНКА, Миколу ПРОТАСОВА і Олександра ПОПОВИЧА, і призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі строком від 12 до 13 років. Ще один обвинувачений - О.ПУКАЧ - перебував у розшуку з 2005 року і був затриманий 21 липня 2009 р.

14 вересня 2010 року прес-служба Генпрокуратури заявила, що досудове слідство у кримінальній справі за звинуваченням колишнього генерала міліції О.ПУКАЧА у вбивстві журналіста Г.Гонгадзе завершується.

7 жовтня Верховний Суд України продовжив до 8 грудня арешт О.ПУКАЧА.