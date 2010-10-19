В Еміратах чоловікам дозволили бити жінок

Верховний суд ОАЕ постановив, що чоловік може бити свою дружину і маленьких дітей, якщо при цьому не залишається ознак фізичної шкоди на зразок синців.

Своє рішення суд прийняв за підсумками конкретної справи чоловіка, який наставив синців своїй дружині і дорослій доньці. Чоловік був визнаний винним у заподіянні шкоди обом жінкам. Однак при цьому було зазначено, що ісламське право дозволяє чоловікові таким чином підтримувати "дисципліну", якщо синців та інших знаків не залишається, передають Вести.ru з посиланням на Associated Press.

Закон також говорить про те, що дітей, які досягли підліткового віку, бити забороняється. Рішення суду було опубліковано в понеділок, 18 жовтня, в одній з газет, що виходять в Абу-Дабі.

Як зазначає агентство, висновок Верховного суду ОАЕ свідчить про збереження сильного впливу ісламського права в державі, де при цьому кількість іноземців місцями перевищує кількість корінних жителів.

Нагадаємо, в 2008 році один з найбільш впливових і авторитетних ісламських університетів, Аль-Азхар у Каїрі, узаконив право жінок битися з чоловіками з метою самооборони.

Кореспондент