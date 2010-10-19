Переслідування правозахисників стає дедалі поширенішим

На захист голови Вінницької правозахисної групи Дмитра ГРОЙСМАНА стала Українська Гельсінська спілка, яка наразі готує своє звернення до міжнародних організацій.

Як інформує “Радіо “Свобода”, її голова Євген ЗАХАРОВ вважає, що тиск на правозахисників стає в Україні тенденцією.

«Такі факти поодинокі. Але останнім часом їх стає набагато більше. І це насторожує. Були випадки переслідування правозахисників у Харкові, у Львові, останній – 15 жовтня”, - розповів Є.ЗАХАРОВ.

Щодо Вінницької правозахисної групи, то дії міліції, за його словами, це грубе порушення процесуального законодавства. “Звинувачення у поширенні порно необґрунтовані. Це був лише привід. Таким чином можна порушити справу проти будь-кого – достатньо знайти в його поштовій скриньці спам із посиланням на порносайти», - зазначив Є.ЗАХАРОВ.

Він відзначає, що обшук правозахисної організації та вилучення документів відбулися чи не вперше за часи незалежності.

аніше таких заходів вживали лише проти політичних опонентів, говорить правозахисник.

За інформацією “Радіо “Свобода”, у зв’язку з проведеними обшуками Д.ГРОЙСМАН надіслав звернення до Ради Європи, ООН, а також до українського Президента та Генеральної прокуратури. Голова прес-служби Генеральної прокуратури Юрій БОЙЧЕНКО повідомив, що звернення вже отримали, найближчим часом дії вінницької міліції перевірять: «Генеральна прокуратура розгляне заяву: факти, про які йдеться в ній, буде перевірено, а після перевірки буде ухвалене рішення, відповідно до закону. Відповідь буде в десятиденний термін, якщо ж перевірки триватимуть довше, ми про це повідомимо заявника».

Як повідомляв УНІАН, 15 жовтня Д.ГРОЙСМАН по телефону УНІАН поінформував, що у його квартирі та в офісі Вінницької правозахисної групи міліція зранку провела обшук. В цей час він перебував у Києві.

В Українській Гельсінській спілці з прав людини УНІАН повідомили, що обшук здійснювався за постановою судді Ленінського району Вінниці.

Також, за повідомленням УГС, обшук міліція проводила в рамках розслідування кримінальної справи, порушеної за поширення порнографії через блог Д.ГРОЙСМАНА. Йдеться про пост у блозі від 2 травня, де встановлений ролик із сервісу YouTube.com.

Під час обшуку вилучалися усі носії інформації, документи та багато інших предметів.

Оскільки сам згаданий ролик з YouTube є легко доступним, і був поширений іншою людиною, то, на думку правозахисників, він (ролик), швидше за все, був формальною причиною для доступу до інформації правозахисної групи.

Д.ГРОЙСМАН у телефонній розмові з кореспондентом УНІАН також зазначив, що основна причина обшуку – його правозахисна діяльність. ”Це – однозначно”, - сказав він.