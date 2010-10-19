ЗМІ можуть спокійно працювати до 31 жовтня

Верховна Рада України ухвалила постанову “Про забезпечення безперешкодної діяльності засобів масової інформації у передвиборчий період 2010 року”.

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосували 364 із 431 народного депутата, зареєстрованого в сесійній залі.

Даною постановою доручено Кабінету міністрів України вжити заходів щодо припинення перевірок відповідними службами органів виконавчої влади і державними установами засобів масової інформації на період проведення передвиборної кампанії з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 31 жовтня 2010 року.

Крім того рекомендовано Державній податковій адміністрації України відмінити графіки перевірок засобів масової інформації на період передвиборчої кампанії з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 31 жовтня 2010 року.

Також рекомендовано Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення відмінити графіки перевірок телерадіоорганізацій на період передвиборчої кампанії з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 31 жовтня 2010 року.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН повідомив, що завтра, 20 жовтня, ця постанова буде опублікована в газеті “Голос України”.