У Європарламенті визначені фіналісти премії Сахарова

Комітети з питань закордонних справ і розвитку Європарламенту визначили трьох фіналістів премії Сахарова.

Про це повідомляє прес-служба Європарламенту.

Згідно з повідомленням, претендентами стали ізраїльська неурядова громадська організація «Прорвати тишу», кубинський дисидент Гієрмо ФАРІНЬЯС і ефіопський опозиційний лідер Біртукан МІДЕКСА.

Переможця буде оголошено Президентом Європарламенту 21 жовтня після засідання Конференції президентів Європарламенту, яка об`єднує лідерів політичних груп.

Переможець одержить премію у розмірі 50 тис. євро, і буде запрошений взяти участь в урочистій церемонії вручення премії 15 грудня у Страсбургу.

Як повідомляв УНІАН, премія Сахарова була встановлена Європарламентом у 1988 році і щороку вручається особам, що відзначилися у захисті прав людини.