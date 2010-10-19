Ставнійчук розказала про рекомендації Венеціанської комісії

Член Європейської Комісії «За демократію через право» (Венеціанської комісії) Марина СТАВНІЙЧУК вважає, що Україні необхідно скласти план щодо продовження реалізації судової реформи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на прес-конференції.

“Дійсно, є певний прогрес у судовій реформі. Було б добре скласти план подальшого проведення судової реформи”, - сказала М.СТАВНІЙЧУК.

Вона зазначила, що Венеціанська комісія у своїх висновках рекомендує Верховному Суду України самостійно готувати “старі” справи у палатах, а остаточні рішенні ухвалювати на пленарному засіданні за вже затвердженим у палатах рішеннях.

Крім того, комісія вважає, що компетенція Верховного Суду стосується лише питань матеріального права. Зокрема, не зовсім зрозуміло, навіщо реформою відмовляти Верховному суду у повноваженнях стосовно процесуального права.

Водночас у висновках Венеціанської комісії відзначено позитивні елементи судової реформи. Зокрема, вітається запровадження системи автоматизованого документообігу та розподілу справ. Також позитивом, на думку членів комісії, є безстрокове обрання судді після випробувального терміну, що відповідає європейським стандартам.

У комісії задоволені, що Державну судову адміністрацію передано під судовий контроль, а також ліквідацією військових судів, які, за словами М.СТАВНІЙЧУК, є пережитком радянської системи.

Як повідомляв УНІАН, Венеціанська комісія на засіданні 15-16 жовтня винесла думку щодо закону про судовий устрій і статус суддів, прийнятий Верховною Радою 7 липня 2010 року.

16 жовтня секретар Венеціанської комісії Томас МАРКЕРТ повідомив УНІАН, що Венеціанська комісія на своєму засіданні 15-16 жовтня схвалила дві думки щодо українського законодавства у сфері юстиції.

З одного боку, за словами Т.МАРКЕРТА, комісія відзначила певний прогрес.

«Декілька рекомендацій Венеціанської комісії було взято до відома. Зокрема, поліпшення було зроблено в питанні автоматичного розподілу справ між суддями», - відзначив він.

Разом з тим, за його словами, Комісія відзначила й низку негативних змін, зокрема, практично цілковите позбавлення повноважень Верховного Суду.

Занепокоєння у членів Венеціанської комісії також викликають положення про Вищу раду юстиції, додав Т.МАРКЕРТ.