Громадянин, який позивається до Президента, заявляє про погрози

Володимир ВОЛОСЮК, який подав цивільний позов до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА через заперечення останнім Голодомору як геноциду українського народу, заявляє про погрози і залякування на свою адресу.

Про це позивач повідомив УНІАН напередодні засідання Апеляційного суду м. Києва у цій справі.

За словами В.ВОЛОСЮКА, після рішення Печерського районного суду столиці від 12 серпня про відмову у задоволені позову, йому на домашній телефон неодноразово телефонували невідомі із погрозами і вимагали, щоб він припинив позиватися до Президента.

“А 24 серпня на мене було скоєно напад. Невідомі, наносячи травми, попереджали мене, що не треба було зводити наклепи на Президента та СБУ”, - заявив В.ВОЛОСЮК, уточнивши, що нападники зламали йому руку.

Представник В.ВОЛОСЮКА у суді Анастасія БОБРОВСЬКА за результатами судового засідання повідомила, що позивач подав клопотання про надання охорони, але суддя не задовольнив це клопотання “у зв’язку із недостатністю доказів”.

Водночас В.ВОЛОСЮК надав суду міліцейський протокол про скоєння нападу та медичну довідку про завдані травми.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 жовтня, Апеляційний суд Києва розглянув апеляційну скаргу В.ВОЛОСЮКА, якому 12 серпня Печерський районний суд міста Києва відмовив у задоволенні позову до Президента України В.ЯНУКОВИЧА. Суд постановив повернути справу до Печерського райсуду для розгляду скарг щодо дотримання процесуальних норм ведення судового засідання.

В.ВОЛОСЮК у своїй позовній заяві наголосив, що глава держави, заявивши 27 квітня у Страсбурзі про заперечення Голодомору як геноциду українського народу, зганьбив честь і гідність позивача і вчинив акт наруги над знищеними таким злочинним способом мільйонами людей.

В.ВОЛОСЮК просив суд винести рішення, яке зобов`яже Президента вибачитись публічно перед позивачем і перед українським народом